МИД России выдвинул Вашингтону ультиматум и пригрозил последствиями американским журналистам

Аккредитованные в России сотрудники американских СМИ посетили в понедельник МИД России – во время встречи им выдвинули ультиматум, потребовав от Вашингтона "изменить отношение" к российским журналистам в США.

О встрече пишет российское агентство "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

По словам шеф-корреспондента американской телекомпании Alhurra TV, его и коллег предупредили о возможных ответных мерах, если Вашингтон "не изменит свое отношение" к российским журналистам, работающим в США.

"Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не изменится, то наверняка будет какой-то ответ", - отметил Ферас Алмардини.

На встрече присутствовали сотрудники московских корпунктов Wall Street Journal, CNN, AP, NPR и других СМИ.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что журналистам на встрече будет предоставлено разъяснение последствий "вражеской линии" их правительства.

8 мая Соединенные Штаты ввели санкции против трех кремлевских телеканалов: "Первый канал Россия", телеканал "Россия-1" и "Телерадиовещательная компания НТВ".