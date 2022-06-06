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Оккупанты обстреляли ракетами город на Харьковщине, много разрушений

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 14:42
фото slk.kh.ua

Мэр Лозовой в Харьковской области сообщил, что российские войска в ночь на 6 июня обстреляли город ракетами, повреждены 5 учебных заведений, критическая инфраструктура и жилые дома.

Источник: мэр города Сергей Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Ночь началась некрасиво, Лозовскую общину обстреляли ракетами. Слава Богу, человеческих потерь нет.

Могу сказать, что повреждены две школы, три детских сада, также значительная часть многоэтажек и общежития, где проживали и переселенцы.

Детали: Также он отметил, что повреждены и объекты критической инфраструктуры, их ремонтируют.

Напомним: В эту же ночь в Харьковской области россияне обстреливали Близнецы, Первомайский и с. Слобожанское.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойнаРосcия
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