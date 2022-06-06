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Европейская партия ALDE призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и усилить поддержку в войне

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 15:06

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), одна из крупнейших политических сетей Европы, принял резолюции, в которых призвал страны-члены ЕС поддержать статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, Молдовы и Грузии и усилить поддержку Украины в войне против России.

С документами, принятыми на конгрессе ALDE в Дублине, ознакомилась "Европейская правда".

В первой из принятых резолюции признается исторический выбор народов Украины, Молдовы и Грузии по вступлению в Европейский Союз и приветствуются "десятилетие борьбы за свободу и демократию" в трех странах.

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Отмечая необходимость дальнейшей работы в трех странах в таких важных сферах, как верховенство права, независимая судебная власть, свобода СМИ, разделение власти и права человека, в резолюции сказано, что предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС укрепит демократии трех стран и освободит их от российского влияния.

Отдельно в документе подчеркивается необходимость соблюдения тремя странами Копенгагенских критериев как требования вступления в ЕС.

В другой резолюции содержится призыв к институтам ЕС и государствам-членам существенно усилить поддержку Украины.

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В частности, партия призвала создать так называемый "план Маршалла", к чему призвал Европейский парламент, оказывать Украине дальнейшую военную поддержку в рамках национальных законодательств стран-членов, продолжать принимать украинских беженцев, но также "российских диссидентов", немедленно ввести полное эмбарго на все энергоносители. России, отключите все российские банки от Swift.

Партия призывает признать Россию ответственной за агрессивную войну против Украины и ее обязанность выплатить репарации и контрибуции жертвам агрессии.

В Европейском парламенте ALDE входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата.

Темы: ЕСЕвропа
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