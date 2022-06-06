Европейская партия ALDE призвала предоставить Украине статус кандидата в ЕС и усилить поддержку в войне

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), одна из крупнейших политических сетей Европы, принял резолюции, в которых призвал страны-члены ЕС поддержать статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины, Молдовы и Грузии и усилить поддержку Украины в войне против России.

С документами, принятыми на конгрессе ALDE в Дублине, ознакомилась "Европейская правда".

В первой из принятых резолюции признается исторический выбор народов Украины, Молдовы и Грузии по вступлению в Европейский Союз и приветствуются "десятилетие борьбы за свободу и демократию" в трех странах.

Отмечая необходимость дальнейшей работы в трех странах в таких важных сферах, как верховенство права, независимая судебная власть, свобода СМИ, разделение власти и права человека, в резолюции сказано, что предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС укрепит демократии трех стран и освободит их от российского влияния.

Отдельно в документе подчеркивается необходимость соблюдения тремя странами Копенгагенских критериев как требования вступления в ЕС.

В другой резолюции содержится призыв к институтам ЕС и государствам-членам существенно усилить поддержку Украины.

В частности, партия призвала создать так называемый "план Маршалла", к чему призвал Европейский парламент, оказывать Украине дальнейшую военную поддержку в рамках национальных законодательств стран-членов, продолжать принимать украинских беженцев, но также "российских диссидентов", немедленно ввести полное эмбарго на все энергоносители. России, отключите все российские банки от Swift.

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Партия призывает признать Россию ответственной за агрессивную войну против Украины и ее обязанность выплатить репарации и контрибуции жертвам агрессии.

В Европейском парламенте ALDE входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата.