Россия изменила тактику атак с моря – ВМС Украины

С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по территории Украины более 300 крылатых ракет с кораблей в Черном море, но теперь чаще прибегают к ударам противокорабельными ракетами.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 6 июня

Дословно: "В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка Черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

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Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден изменить тактику: развернул в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"; перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный.

Остается угроза нанесения ракетных ударов по морскому направлению. С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории".

Детали: Как отмечают украинские ВМС, сейчас "интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов".

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Полагают, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которых достаточно для ударов по территории Украины.

Между тем, группировка ориентировочно из 30-ти кораблей и подводных лодок продолжает блокаду гражданского судоходства.

С начала полномасштабного вторжения флот противника произвел поражение 9 гражданских судов, одно из которых затонуло. Два гражданских моряка погибли.

Сейчас в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них находятся на ремонте.

После уничтожения силами ВМС ВСУ трех десантных катеров типа "Раптор" и десантного катера типа "Серна" группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.

ВМС Украины сосредоточены на обороне и деблокировании украинских портов, защите морского побережья, поддержании контроля за акваторией Днепро-Бугского и Днестровского лиманов, рек Дунай и Днепр, в том числе в районе Киева и Чернигова.

По утверждению ВМС, ЧФ РФ потерял полный контроль над северо-западной частью Черного моря и та превратилась в "серую зону".

"Вместе с тем, противник перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной частью Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.