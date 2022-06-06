Вооруженные до зубов мужчины ждали возвращения россиян на Черниговщину, чтобы им помогать – СБУ
Служба безопасности задержала преступников с целым арсеналом оружия на Черниговщине, которые готовились помочь российским войскам в случае повторного вторжения в область.
Источник: СБУ
Детали: В состав группировки входило трое представителей криминальных кругов, завербованных российскими спецслужбами.
В них обнаружили оружие и оборудование российского спецназа, которые они хранили в домах и гаражах вблизи Чернигова.
Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные эталоны вооружения производства РФ.
В ходе обысков у злоумышленников также обнаружено:
- снайперскую винтовку Драгунова с глушителем
- боевые осколочные гранаты
- патроны к стрелковому оружию
- оптические прицелы и приборы ночного видения.
Напомним: В результате обстрелов российскими захватчиками Чернигов разрушен на 70%.