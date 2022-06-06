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Вооруженные до зубов мужчины ждали возвращения россиян на Черниговщину, чтобы им помогать – СБУ

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 15:43
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Служба безопасности задержала преступников с целым арсеналом оружия на Черниговщине, которые готовились помочь российским войскам в случае повторного вторжения в область.

Источник: СБУ            

Детали: В состав группировки входило трое представителей криминальных кругов, завербованных российскими спецслужбами.

В них обнаружили оружие и оборудование российского спецназа, которые они хранили в домах и гаражах вблизи Чернигова.

Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные эталоны вооружения производства РФ.

В ходе обысков у злоумышленников также обнаружено:

  • снайперскую винтовку Драгунова с глушителем
  • боевые осколочные гранаты
  • патроны к стрелковому оружию
  • оптические прицелы и приборы ночного видения.
 

Напомним: В результате обстрелов российскими захватчиками Чернигов разрушен на 70%.

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Темы: СБУЧерниговская областьгосизменаРосcия
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