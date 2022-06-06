Вооруженные до зубов мужчины ждали возвращения россиян на Черниговщину, чтобы им помогать – СБУ

Служба безопасности задержала преступников с целым арсеналом оружия на Черниговщине, которые готовились помочь российским войскам в случае повторного вторжения в область.

Источник: СБУ

Детали: В состав группировки входило трое представителей криминальных кругов, завербованных российскими спецслужбами.

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В них обнаружили оружие и оборудование российского спецназа, которые они хранили в домах и гаражах вблизи Чернигова.

Среди изъятого – снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез", реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха" и автоматы бесшумной стрельбы "Вал". Все идентифицированные эталоны вооружения производства РФ.

В ходе обысков у злоумышленников также обнаружено:

ВИДЕО ДНЯ

снайперскую винтовку Драгунова с глушителем

боевые осколочные гранаты

патроны к стрелковому оружию

оптические прицелы и приборы ночного видения.

Напомним: В результате обстрелов российскими захватчиками Чернигов разрушен на 70%.