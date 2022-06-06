В Минобороны объяснили, почему ВСУ безразлично, кто из генералов РФ руководит на фронте

В Минобороны Украины говорят, что смена российских военных начальников не влияет на тактику армии РФ: захватчики действовали и продолжают действовать исключительно варварским способом.

Источник: спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 6 июня

Детали: Журналисты поинтересовались, будет ли гибель российского генерал-майор Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага. По словам Мотузяника, враг с начала войны избрал стратегию тотального уничтожения и придерживается ее.

Прямая речь: "Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Армия РФ воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов.

Там есть подготовленные спецподразделения.., но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными опытными профессиональными военнослужащими.

Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией, а затем туда "героически" входит пехота… Поэтому - кто будет руководить на каких направлениях – большой разницы для украинской армии это не составляет".

Что предшествовало: О смерти Кутузова сообщил корреспондент российской пропагандистской ВГТРК Александр Сладков. Генерал был ликвидирован в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.