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В Минобороны объяснили, почему ВСУ безразлично, кто из генералов РФ руководит на фронте

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 16:01

В Минобороны Украины говорят, что смена российских военных начальников не влияет на тактику армии РФ: захватчики действовали и продолжают действовать исключительно варварским способом.

Источник: спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 6 июня

Детали: Журналисты поинтересовались, будет ли гибель российского генерал-майор Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага. По словам Мотузяника, враг с начала войны избрал стратегию тотального уничтожения и придерживается ее.

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Прямая речь: "Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит.  Армия РФ воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов.

Там есть подготовленные спецподразделения.., но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными опытными профессиональными военнослужащими.

Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией, а затем туда "героически" входит пехота… Поэтому - кто будет руководить на каких направлениях – большой разницы для украинской армии это не составляет".

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Что предшествовало: О смерти Кутузова сообщил корреспондент российской пропагандистской ВГТРК Александр Сладков. Генерал был ликвидирован в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области.

Темы: войнаРосcияАРМА
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