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Кулеба призывает не верить Путину касательно "зернового коридора" в Одессу

Понедельник, 6 июня 2022, 16:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить заверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые маршруты для того, чтобы напасть на Одессу. Но это тот же Путин, который говорил канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что он не собирается нападать на Украину – за день до того, как начал полномасштабное вторжение. Нельзя доверять Путину, его слова пусты", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта зерна через порт Одессы, но главный вопрос состоит в том, как гарантировать, что Россия не воспользуется этим для военных целей. По его словам, Украина продолжает искать варианты решения вместе с ООН и партнерами.

Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и в качестве первого шага требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении.

Россия заявляет, что готова пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты" и в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил проголосовать в ООН резолюцию о снятии российской блокады с Одессы.

Со своей стороны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил генсеку ООН, что готов предоставить "зерновой коридор" через Беларусь в порты стран Балтии, если в этих портах разрешат загружать и белорусские товары.

Темы: Кулеба ДмитрийПутинсельское хозяйствовойна
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