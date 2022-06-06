Силовики заявили о разоблачении еще одной схемы махинаций с "гуманитаркой для ВСУ"

Правоохранители заявляют, что разоблачили и прекратили схему импорта тактической амуниции и товаров военного назначения под видом гуманитарной помощи.

Источник: Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности, СБУ

Детали: По данным следствия, подозреваемый житель Днепропетровщины наладил схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения.

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Вместе со своим сообщником 28 февраля 2022 года в период действия военного положения во избежание мобилизации подозреваемый уехал из Украины по поддельным документам через границу с Венгрией.

В дальнейшем в "Telegram" мужчины создали группу с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения.

Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица.

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Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемого с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах активных боевых действий.

Подозреваемый закупал товары военного назначения в странах Европейского Союза за перечисленные ему денежные средства. В общей сложности был приобретен товар более чем на 60 млн грн.

Чтобы не платить таможенные и другие платежи в Украину, правонарушители завозили продукцию под видом благотворительной помощи, отмечают в БЭБ.

В дальнейшем же эти товары реализовывались на территории Украины по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 20,7 млн ​​грн, считает следствие.

Сообщается, что правоохранители провели обыски на складе в Киеве, где обнаружили большое количество товаров военного назначения.

Дословно БЭБ: "Изъята документация, подтверждающая, что указанные товары въехали в Украину под видом гуманитарной помощи и доказательства продажи этих товаров через сеть Интернет.

На банковские счета, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности, наложен арест. Один из фигурантов уголовного производства уведомлен о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ. Досудебное расследование продолжается".