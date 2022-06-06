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Италия вызвала российского посла

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 17:01

Посла РФ в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел Италии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИДе Италии.

Генсекретарь МИД Эттоне Франческо Секуи вызвал Разова по поручению главы МИД и по согласованию с правительством.

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На встрече он отверг заявления о "безнравственности", звучавшие против отдельных представителей итальянских институтов и СМИ со стороны МИД РФ. Также генсекретарь отверг обвинения России в том, что итальянские медиа якобы вовлечены в антироссийскую кампанию.

Секуи также заявил, что Италия надеется на скорейшее достижение решения для прекращения войны в Украине с соблюдением суверенитета Украины и принципов международного права.

Кроме того, он подчеркнул необходимость быстро найти решение для разблокирования экспорта зерна из украинских портов.

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Как сообщает "Интерфакс", в российском посольстве в свою очередь заявили, что Разов обратил внимание на "неприемлемые высказывания итальянских чиновников" в адрес России и жаловался на "доминирующую в СМИ Италии недружественную пропагандистскую линию", а также призвал к "традиционной для Италии" и сдержанной внешней политике.

Посол также объяснил позицию Москвы по поводу вариантов прекращения войны и разблокирования экспорта зерна.

Напомним, недавно Италия лишила государственных наград четырех российских чиновников из-за вторжения в Украину.

Темы: ИталияРосcиядипломатические отношения
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