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Зеленский считает реальным визовый режим с Россией

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 17:17
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает на сегодняшний день достаточными возможностями, чтобы довести до позитивного результата идею о введении визового режима с РФ.

Источник: глава государства, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Считаю, что это неплохая идея – ввести визовый режим с РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата".

Что предшествовало: 26 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

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Темы: РосcиявизывойнаЗеленский
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