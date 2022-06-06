Зеленский считает реальным визовый режим с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает на сегодняшний день достаточными возможностями, чтобы довести до позитивного результата идею о введении визового режима с РФ.

Источник: глава государства, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Считаю, что это неплохая идея – ввести визовый режим с РФ. И, во-вторых, наверное, у меня сегодня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата".

Что предшествовало: 26 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.