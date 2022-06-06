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Глава МИД Венгрии вступился за спикера парламента, который сказал, что у Зеленского "психические проблемы"

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 18:02

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова главы венгерского парламента Ласло Кевера, который на днях заявил о "психических проблемах" Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сийярто написал в Facebook.

"В то время как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, врут и пытаясь нас очернить. Они ни разу не сказали и слова благодарности. Учитывая это все, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев", - отметил он.

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Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

В Офисе президента отреагировали на оскорбления Кевера поговорками и вспомнили о Корюковской трагедии.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ожидает обнародования Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.

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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук также раскритиковал заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера и в целом позицию Будапешта по Украине.

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Темы: ВенгрияЗеленский
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