В Приднестровье сообщили об очередной "диверсии" – на этот раз против российских "миротворцев"

Власти непризнанного Приднестровья заявили, что в воскресенье неизвестные сбросили с беспилотников две бомбы на территорию автопарка российских войск в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил так называемый "следственный комитет Приднестровья".

"5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) было сброшено два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5", - говорится в сообщении.

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Указывается, что пострадавших и разрушений нет. Следователи Приднестровья возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее Молдова осудила инициативу властей непризнанного Приднестровья о строгих наказаниях за обращение в молдавскую судебную систему относительно нарушений прав человека, совершенных силовиками в регионе.

Напомним, с конца апреля в непризнанном Приднестровье действовал самый высокий уровень террористической угрозы из-за серии терактов без жертв, в которых в регионе обвиняли Украину или Молдову. Наконец, в конце мая уровень снизили до "желтого".

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