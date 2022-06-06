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МИД: Украина освободит пленных оккупантов после войны, кроме преступников

"Украинская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 18:26

После завершения боевых действий Украина будет готова освободить и репатриировать российских военнопленных, но оставляет за собой право содержать под стражей российских военных преступников.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Украинская сторона готова, как предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания.

В то же время Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских Вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности.

При этом подчеркиваем, что российские солдаты были и остаются агрессорами, захватчиками и оккупантами на украинской земле, а армия РФ в целом системным нарушителем законов и обычаев войны".

Детали: В МИД подчеркнули, что Украина придерживается гуманного отношения к военнопленным и обеспечивает все гарантированное им международным правом в полном объеме.

Украина постоянно предоставляет представителям международных организаций, в частности, Международному Комитету Красного Креста, доступ к российским военнопленным. Кроме того, в Украине создано Национальное информационное бюро, которое занимается вопросами пленных, в частности их обменом.

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С другой стороны, Украина требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным со стороны россиян, включая привлечение специализированных международных институций для мониторинга условий их содержания на подконтрольных России территориях.

Справка: В условиях полномасштабной российской агрессии Украинское государство как сторона Женевских конвенций 1949 года и Протоколов к ним неукоснительно соблюдает принципы ведения военных действий, в частности по международному гуманитарному праву, включающему соответствующие нормы обращения с военнопленными.

Напомним: ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявлял, что пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины.

Темы: пленныевойнаМИД
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