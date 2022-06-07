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Путин шантажирует мир продовольственным кризисом – Блинкен

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 00:50
Блинкен, фото: Getty Images

Россия блокирует украинское экспортное зерно с целью шантажировать мир обострением продовольственного кризиса.

Источник: Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время выступления на круглом столе в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Президент Путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или искажить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж".

Детали: Глава Госдепартамента США также заявил, что Россия "обворовывает украинских экспортеров зерна" для того, чтобы самой продать зерно и извлечь из этого выгоду.

В этой связи Блинкен подчеркнул, что Россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки, даже если они находятся далеко от войны.

Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".

Темы: СШАРосcияэкономика
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