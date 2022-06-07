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Юг: ВСУ уничтожили 26 захватчиков, гаубицу, танк и другую вражескую технику

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 01:32
украинские военные, фото: ОК Юг

За сутки 6 июня на защите южных рубежей украинские военные уничтожили 26 захватчиков и 10 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжая коварные тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева 203 мм калибром, решисты стряпают по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают автомобили.

Между тем враг почувствовал на себе 2 вертолета удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине".

Детали: Во время выполнения огневых задач ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 захватчиков и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.

Корабельная группировка врага в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль.

Темы: Вооруженные силывойна
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