США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом
Вторник, 7 июня 2022, 02:51
Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы у Украины были сильные позиции в противостоянии России.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Они (украинцы – ред.) воюют за свою демократию, и мы будем делать все, что можем, чтобы усилить их позиции, чтобы они могли защитить себя, а также если появится возможность для переговоров, они могли их проводить с позиций сильного".
Подробности Жан-Пьер подчеркнула, что именно Россия проявляет агрессию и нападает на суверенитет и территориальную целостность Украины.
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