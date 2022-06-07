Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 02:51
США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом
фото: Getty Images

Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы у Украины были сильные позиции в противостоянии России.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Они (украинцы – ред.) воюют за свою демократию, и мы будем делать все, что можем, чтобы усилить их позиции, чтобы они могли защитить себя, а также если появится возможность для переговоров, они могли их проводить с позиций сильного".

Реклама:

Подробности Жан-Пьер подчеркнула, что именно Россия проявляет агрессию и нападает на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Темы: СШАвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: