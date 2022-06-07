США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом

Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы у Украины были сильные позиции в противостоянии России.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Они (украинцы – ред.) воюют за свою демократию, и мы будем делать все, что можем, чтобы усилить их позиции, чтобы они могли защитить себя, а также если появится возможность для переговоров, они могли их проводить с позиций сильного".

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Подробности Жан-Пьер подчеркнула, что именно Россия проявляет агрессию и нападает на суверенитет и территориальную целостность Украины.