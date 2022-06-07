Президент Литвы: зерно из Украины не может идти через Беларусь

Зерно из Украины не может транспортироваться в Балтийские порты через Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу", — сказал Науседа.

По словам президента, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.

"На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы", — сказал Науседа.

Он добавил, что не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву - такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

"Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", — сказал Науседа.

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В настоящее время зерно и прочая продукция из Украины доставляется в Клайпеду через Польшу.

В прошлую пятницу Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили транзит украинского зерна в балтийские порты, но Минск настаивает на белорусском экспорте.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассматривать вариант экспорта урожая по железной дороге через территорию Беларуси в порты на Балтийском море.

Он также назвал условия, при которых Украина готова открыть свои порты на Черном море для "зернового коридора".