Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Литвы: зерно из Украины не может идти через Беларусь

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 07:32
Президент Литвы: зерно из Украины не может идти через Беларусь
Науседа, фото: ЕП

Зерно из Украины не может транспортироваться в Балтийские порты через Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу", — сказал Науседа.

Реклама:

По словам президента, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.

"На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы", — сказал Науседа.

Он добавил, что не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву - такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ

"Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что — давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", — сказал Науседа.

В настоящее время зерно и прочая продукция из Украины доставляется в Клайпеду через Польшу.

В прошлую пятницу Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили транзит украинского зерна в балтийские порты, но Минск настаивает на белорусском экспорте.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассматривать вариант экспорта урожая по железной дороге через территорию Беларуси в порты на Балтийском море.

Он также назвал условия, при которых Украина готова открыть свои порты на Черном море для "зернового коридора".

Темы: ЛитвапродуктыБеларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: