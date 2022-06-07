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Оккупанты ударили по Баштанке на Николаевщине: 2 человека погибли

"Украинская правда"Вторник, 7 июня 2022, 09:44

В ночь на 7 июня российские войска открыли огонь по Баштанской общине Николаевской области, в результате чего погибли двое и ранен один человек.

Источник: Николаевская облгосадминистрация в Facebook.

Дословно: "Ночью, в 01:14 7 июня, вражеским обстрелам подверглась Баштанская община. В результате погибли два человека, один – ранен. Повреждены админздание РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа".

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Предыстория:

  • Утром 6 и 7 июня российские войска обстреляли Николаев. Обстрелам подверглись также Ингульская, Широковская общины. Кроме того, оккупанты били по населенным пунктам Белозерка и Заселье Первомайской общины.

Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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