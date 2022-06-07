Глава МИД Латвии: Не стоит слишком волноваться из-за эмоционального благополучия агрессора

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий можно рассматривать как ответ на недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

Реклама:

"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком беспокоиться по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту недюжинную доброту", – отметил Ринкевичс.

The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 6, 2022

Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение. Макрон вместе с тем отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому.