Глава МИД Латвии: Не стоит слишком волноваться из-за эмоционального благополучия агрессора

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий можно рассматривать как ответ на недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

Реклама:

"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком беспокоиться по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту недюжинную доброту", – отметил Ринкевичс.

The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway