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Глава МИД Латвии: Не стоит слишком волноваться из-за эмоционального благополучия агрессора

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 10:06

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий можно рассматривать как ответ на недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком беспокоиться по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту недюжинную доброту", – отметил Ринкевичс.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение. Макрон вместе с тем отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому.

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Темы: ЛатвияРосcия
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