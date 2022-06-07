Глава МИД Латвии: Не стоит слишком волноваться из-за эмоционального благополучия агрессора
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал не проникаться "эмоциональным благополучием" государств-агрессоров, потому что они этого "не оценят".
Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
Его комментарий можно рассматривать как ответ на недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".
"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком беспокоиться по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту недюжинную доброту", – отметил Ринкевичс.
The democratic world must defend values and honour first, we should not get overexcited about the emotional well-being of aggressors, they are not going to appreciate this extraordinary kindness anyway— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 6, 2022
Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение. Макрон вместе с тем отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию или любую другую страну, которая будет призывать к этому.