Ударная авиация отработала по наземным целям, ПВО уничтожила 2 беспилотника РФ

За прошедшие сутки ударная авиация отработала по наземным целям, а противовоздушная оборона уничтожила два БПЛА "Орлан-10".

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что 6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

Были уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника "Орлан-10".