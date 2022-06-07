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Ударная авиация отработала по наземным целям, ПВО уничтожила 2 беспилотника РФ

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 10:22

За прошедшие сутки ударная авиация отработала по наземным целям, а противовоздушная оборона уничтожила два БПЛА "Орлан-10".

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что 6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

Были уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника "Орлан-10".

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