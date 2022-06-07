В Киеве уже зарегистрировали около 66 тысяч переселенцев
Вторник, 7 июня 2022, 10:33
По состоянию на 7 июня в столице зарегистрировали около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свой дом из-за нападения России на Украину, среди них более 9 600 детей.
Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника
Прямая речь Поворозника: "В столице больше всего перемещенных лиц из Донецкой, Луганской и Киевской областей. В частности, из Мариуполя переселилось около 15 тысяч человек. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах".
Детали: По словам чиновника, вынужденные переселенцы могут получить психологическую и юридическую помощь в городских хабах VcentriHub.
Предыстория:
- По состоянию на 25 апреля сообщалось, что в Киеве зарегистрировано более 26 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.