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В Киеве уже зарегистрировали около 66 тысяч переселенцев

Ирина БалачукВторник, 7 июня 2022, 10:33
Переселенцы. Фото ГСЧС

По состоянию на 7 июня в столице зарегистрировали около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свой дом из-за нападения России на Украину, среди них более 9 600 детей.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "В столице больше всего перемещенных лиц из Донецкой, Луганской и Киевской областей. В частности, из Мариуполя переселилось около 15 тысяч человек. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Святошинском, Деснянском и Дарницком районах".

Детали: По словам чиновника, вынужденные переселенцы могут получить психологическую и юридическую помощь в городских хабах VcentriHub.

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Темы: Киеввойнапереселенцы
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