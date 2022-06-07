В войне с Украиной армия РФ уже потеряла почти 700 артсистем – Генштаб ВСУ

С начала пономасштабной войны против Украины российская армия потеряла 31360 солдат, 1390 танков и 694 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31360 (+110) человек ликвидировано,

танков ‒ 1390 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,

артиллерийских систем – 694 (+4) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов – 212 (+1) ед,

вертолетов – 177 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,

специальная техника – 53 (+0).

Указано, что наибольшие потери в минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются. В частности, относительно сбитых самолетов или вертолетов, верификация их ликвидации может идти несколько дней.