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В войне с Украиной армия РФ уже потеряла почти 700 артсистем – Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 11:07
иллюстративное фото ВСУ

С начала пономасштабной войны против Украины российская армия потеряла 31360 солдат, 1390 танков и 694 артиллерийских систем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31360 (+110) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1390 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+1) ед,
  • вертолетов – 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
  • специальная техника – 53 (+0).

Указано, что наибольшие потери в минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.

Данные постоянно уточняются. В частности, относительно сбитых самолетов или вертолетов, верификация их ликвидации может идти несколько дней.

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Темы: война
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