В войне с Украиной армия РФ уже потеряла почти 700 артсистем – Генштаб ВСУ
Вторник, 7 июня 2022, 11:07
С начала пономасштабной войны против Украины российская армия потеряла 31360 солдат, 1390 танков и 694 артиллерийских систем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 31360 (+110) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1390 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+1) ед,
- вертолетов – 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
- специальная техника – 53 (+0).
Указано, что наибольшие потери в минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.
Данные постоянно уточняются. В частности, относительно сбитых самолетов или вертолетов, верификация их ликвидации может идти несколько дней.