Власти РФ вынуждают молчать и угрожают семьям погибших с крейсера "Москва" – разведка

С родными русских моряков пораженного украинскими ракетами и затонувшего крейсера "Москва" работает специальная группа психологов, медиков и юристов, основная цель которых предотвратить утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

Источник: Главное управление разведки МОУ, издание "Медиазона"

Дословно: "По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужчинах, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием".

Реклама:

Детали: По данным украинской разведки, в оккупированном Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом РФ с родственниками погибших моряков, здание офицеров охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

Впоследствии стало известно, исходя из ответа прокуратуры Черноморского флота РФ по запросу матери раненого моряка Гульназа Уразаева, что воинскую часть 84201, где служили моряки крейсера "Москва", внесли в список участников "специальной военной операции".

Предыстория: