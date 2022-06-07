Власти РФ вынуждают молчать и угрожают семьям погибших с крейсера "Москва" – разведка
С родными русских моряков пораженного украинскими ракетами и затонувшего крейсера "Москва" работает специальная группа психологов, медиков и юристов, основная цель которых предотвратить утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.
Источник: Главное управление разведки МОУ, издание "Медиазона"
Дословно: "По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужчинах, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием".
Детали: По данным украинской разведки, в оккупированном Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом РФ с родственниками погибших моряков, здание офицеров охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.
Впоследствии стало известно, исходя из ответа прокуратуры Черноморского флота РФ по запросу матери раненого моряка Гульназа Уразаева, что воинскую часть 84201, где служили моряки крейсера "Москва", внесли в список участников "специальной военной операции".
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, но получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.
- 15 мая оперативное командование "Південь" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".