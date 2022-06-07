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Россияне обстреляли детсад в Степногорске и ранили человека – Запорожская ОВА

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 12:53

Российские военные обстреляли Степногорск в Васильевском районе Запорожской области, попали и в детский сад, ранили человека.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Враг обстрелял детский сад в пгт Степногорск, Васильевского района Запорожской области. Ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками выбило около ста окон".

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Детали: Всего 6 июня с 18:00 до 19:00 в Степногорск попало 8 снарядов российской армии. Разрушениям подвергся жилой фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, пострадавший госпитализирован.

По данным ЗОВА, враг почти ежедневно обстреливает поселок городского типа Степногорск.

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С начала марта в пгт отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины расположены в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением.

До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше.

Темы: Запорожская областьвойна
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