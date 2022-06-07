Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Напротив Черниговщины и Сумщины российская армия сосредоточила три БТГ – пограничники

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 14:13
Напротив Черниговщины и Сумщины российская армия сосредоточила три БТГ – пограничники
Андрей Демченко. фото Укринформа

Российское военное руководство сосредоточило до трех батальонно-тактических групп армии РФ напротив Черниговщины и Сумщины, но ударная группировка для возможного повторения наступления не зафиксирована.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 7 июня

Прямая речь: "Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Реклама:

По информации Генштаба ВСУ, это около трех батальонно-тактических групп.

В то же время мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины".

Детали: Также оккупанты продолжают обстреливать приграничье этих двух областей, подвергая опасности мирное население.

ВИДЕО ДНЯ

По словам спикера ГПСУ, за последние 6 дней зафиксировано более 70 обстрелов этих территорий, из них более 50 – из артиллерии, остальные из стрелкового оружия и авиации.

Темы: войнаПограничная службаСумская областьЧерниговская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: