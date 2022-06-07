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Напротив Черниговщины и Сумщины российская армия сосредоточила три БТГ – пограничники

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 14:13
Андрей Демченко. фото Укринформа

Российское военное руководство сосредоточило до трех батальонно-тактических групп армии РФ напротив Черниговщины и Сумщины, но ударная группировка для возможного повторения наступления не зафиксирована.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 7 июня

Прямая речь: "Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

По информации Генштаба ВСУ, это около трех батальонно-тактических групп.

В то же время мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая могла бы повторить вторжение на территорию Украины".

Детали: Также оккупанты продолжают обстреливать приграничье этих двух областей, подвергая опасности мирное население.

По словам спикера ГПСУ, за последние 6 дней зафиксировано более 70 обстрелов этих территорий, из них более 50 – из артиллерии, остальные из стрелкового оружия и авиации.

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Темы: войнаПограничная службаСумская областьЧерниговская область
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