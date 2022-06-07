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Львовские десантники уничтожили полсотни псковских "голубых беретов" в 14-часовом бою

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 14:45
эмблема 80-й бригады ДШВ ВСУ

Львовские десантники рассказали об уничтожении бронированной техники врага и до полусотни псковских десантников-оккупантов на Донецком направлении.

Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ

Дословно: "Так, недавно на Донетчине, во время попытки захватчиков перерезать стратегически важную трассу, воинами-десантниками были сорваны их планы. Этот бой, начался, когда к украинским позициям незаметно пыталась подобраться вражеская диверсионно-разведывательная группа. Наши ребята огнем из автоматического оружия, заставили их отступить.

Но оккупанты не угомонились и позже, усиленные бронетехникой, они пошли в атаку. Вот здесь львовские десантники устроили им "теплую встречу". Сначала украинские воины, точным выстрелом из гранатомета "NLAW" сожгли дотла российскую боевую машину десанта и приступили к уничтожению противника.

Мужество и героизм проявили наши воины в ходе ожесточенного боя, который длился почти 14 часов".

Детали: Отмечается, что скоординированными действиями артиллерийских подразделений 80 бригады вдогонку отступающему противнику был нанесен массированный удар артиллерией.

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По данным ДШВ ВСУ, российское подразделение, входящее в состав 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии (г.Псков) в результате встречи с львовскими десантниками в тот день недосчиталось нескольких бронированных машин и до полусотни личного состава.

Темы: войнаДонецкая область
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