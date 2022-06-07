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Испания еще не подала запрос на экспорт немецких танков Leopard 2 в Украину - Шольц

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 15:00

По словам канцлера Олафа Шольца, Испания еще обращалась в Германию по поводу экспорта танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Об этом Шольц сказал во вторник во время визита в Литву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Шольц отметил: если такая заявка от Испании поступит, то она будет рассмотрена.

Согласно сообщению газеты El Pais, Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4.

Как правило, федеральное правительство Германии должно одобрять такой экспорт вооружений, так как контракты на закупку содержат так называемые оговорки относительно конечного использования.

Снабжение Leopard 2 станет первым случаем, когда Украина получит современные западные танки для борьбы с российской армией.

В Германии политики из правящей партии СДПГ до сих пор отмечали, что существует неформальная договоренность между странами НАТО не поставлять такое оружие.

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Согласно публикации El Pais, правительство Испании готово поставить Украине боевые танки Leopard 2 A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе.

Эти танки являются частью партии из 108 подержанных единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании.

По оценкам источников, около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы украинской армии. Но источники предупреждают, что для этого нужна работа по модернизации со стороны промышленности, которая вряд ли будет проводить эти работы в то время, когда идет общий рост военных расходов в Европе.

Кроме того, Испания предложила Украине научить военных обращаться с этими боевыми танками.

Предложение, среди прочего, обучить танкистов было озвучено во время визита в Киев 21 апреля испанского премьера Педро Санчеса, но из-за сложности операции долгое время шли переговоры.

Темы: ИспанияоружиеГермания
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