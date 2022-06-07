Депутата Одесского облсовета поймали с поличным - НАБУ

Правоохранители заявляют, что разоблачили на взяточничестве депутата Одесского областного совета – главу одной из постоянных комиссий облсовета.

Источник: НАБУ, полиция Одесщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы взятку, чтобы не препятствовать в деятельности предприятия и оставить его в должности.

Сообщается, что депутат изобличен с поличным - при получении неправомерной выгоды в 120 тысяч гривен.

По данным источника УП, разоблаченный – Дмитрий Чапир из депутатской фракции "Доверяй делам" (партия мэра Одессы Труханова – ред.)

Решается вопрос сообщения ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины. (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

За совершенное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.