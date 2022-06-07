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Депутата Одесского облсовета поймали с поличным - НАБУ

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 15:38
Депутата Одесского облсовета поймали с поличным - НАБУ

Правоохранители заявляют, что разоблачили на взяточничестве депутата Одесского областного совета – главу одной из постоянных комиссий облсовета.

Источник: НАБУ, полиция Одесщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы взятку, чтобы не препятствовать в деятельности предприятия и оставить его в должности.

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Сообщается, что депутат изобличен с поличным - при получении неправомерной выгоды в 120 тысяч гривен.

По данным источника УП, разоблаченный – Дмитрий Чапир из депутатской фракции "Доверяй делам" (партия мэра Одессы Труханова – ред.)

Решается вопрос сообщения ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины. (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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За совершенное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Темы: ОдессавзяткаНАБУ
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