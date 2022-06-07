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Киевлянин по заказу РФ создал в Украине 20 интернет-СМИ – СБУ

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 16:21
Киевлянин по заказу РФ создал в Украине 20 интернет-СМИ – СБУ
фото СБУ

СБУ разоблачила жителя Киева, по заказу РФ создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура

 
все фото СБУ

Дословно: По данным кибердепартамента Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи русского мира в нашем государстве.

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Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ и глорифицировали ее участников. Кроме того, через эти веб-ресурсы активно разгонялась заведомо ложная информация о ВСУ, дискредитировались украинские защитники.

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц".

 

Детали: Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия России против Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

Вместе с тем, Киевская областная прокуратура сообщает, что задержанный – житель Киевской области.

По данным следствия, он создал и осуществлял администрирование около 20 интернет-ресурсов, на которых велась пропаганда в пользу страны-агрессора. За свою работу мужчина получал оплату с территории РФ, в том числе с использованием подсанкционных платежных систем.

По результатам проведенных санкционированных обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, флэш носители, мобильные устройства, документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности и т.д.

Темы: СБУРосcияинтернетСМИ
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