Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевлянин по заказу РФ создал в Украине 20 интернет-СМИ – СБУ

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 16:21
фото СБУ

СБУ разоблачила жителя Киева, по заказу РФ создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура

 
все фото СБУ

Дословно: По данным кибердепартамента Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи русского мира в нашем государстве.

Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию РФ и глорифицировали ее участников. Кроме того, через эти веб-ресурсы активно разгонялась заведомо ложная информация о ВСУ, дискредитировались украинские защитники.

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц".

 

Детали: Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия России против Украины).

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, Киевская областная прокуратура сообщает, что задержанный – житель Киевской области.

По данным следствия, он создал и осуществлял администрирование около 20 интернет-ресурсов, на которых велась пропаганда в пользу страны-агрессора. За свою работу мужчина получал оплату с территории РФ, в том числе с использованием подсанкционных платежных систем.

По результатам проведенных санкционированных обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, флэш носители, мобильные устройства, документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности и т.д.

Темы: СБУРосcияинтернетСМИ
Главное сегодня

На Северодонецком направлении ВСУ отбросили врага – сводка штаба

Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага

В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

Зеленский: Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти

Зеленский объяснил, что нужно для мощного наступления ВСУ

На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Все новости...
СБУ
СБУ задержала экс-боевика, пытавшегося устроиться в десант ВСУ
СБУ: оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны
СБУ: На блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских
Последние новости
07:05
На Северодонецком направлении ВСУ отбросили врага – сводка штаба
06:48
В Канаде приземлился самолет со 170 украинскими беженцами
06:07
Меркель сказала, почему вместо поездки в Бучу выбрала путешествие в Италию
05:26
Всемирный банк дополнительно выделил Украине почти $1,5 млрд
05:04
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 8 июня
04:10
Цензура и принудительная мобилизация усиливают напряжение в России – американские эксперты
03:38
Штаты работают над поставкой Украине противокорабельных ракет – СМИ
02:44
Свитолина стала амбасадором United24
02:05
Враг из минометов обстрелял Шосткинский район Сумской области
01:48
Новости 7 июня: рекордно малые заимствования от военных облигаций, горючее без пограничных очередей
Все новости...