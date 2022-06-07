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РФ решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 16:22

Госдума РФ во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законы об установлении предельного срока исполнения в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Согласно принятым законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Соавтор инициатив, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что для обеспечения и защиты прав граждан РФ и для того, чтобы не образовался какой-либо "вакуум" в исполнении решений, один из принятых законов предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может производить выплату денежной компенсации заявителю по определениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года.

Выплаты будут производиться только в рублях и только на счета в банках.

Также внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, исходя из постановлений ЕСПЧ. "Постановления ЕСПЧ не будут являться основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", - сказал Крашенинников.

Второй закон исключает из Уголовно-процессуального кодекса РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу из-за новых или вновь открытых обстоятельств, сообщил депутат.

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Он считает, что членство России в Совете Европы и возможность для граждан обратиться в Европейский суд по правам человека "имело положительный характер", однако в последнее время стало сильно политизироваться.

"После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты РФ, нравится это кому-то или нет", - сказал Крашенинников.

Принятое Россией решение означает, что в будущем она не выполнит и важные для Украины решения ЕСПЧ – по межгосударственным делам, находящимся на рассмотрении суда.

Напомним, Европейский суд по правам человека решил рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы. Суд, в частности, решил, что Российская Федерация перестанет быть ответственной стороной в случае нарушения Европейской конвенции по правам человека 16 сентября 2022 года.

16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Ранее в Совете Европы отметили, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.

Подробнее об этом читайте в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ

Темы: РосcияЕСПЧ
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