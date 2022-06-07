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В Украине могут модернизировать ПВО по винницкому ноу-хау – Борзов

Алена МазуренкоВторник, 7 июня 2022, 17:34
В Украине могут модернизировать ПВО по винницкому ноу-хау – Борзов
фото: ФБ Борзова

Глава Винницкой ОВА сообщил, что Вооруженные силы рассматривают модернизацию в системе ПВО по всей территории Украины по винницкому ноу-хау.

Источник: брифинг главы Винницкой ОВА Сергея Борзова

Прямая речь: "Все винничане часто слышат сирены воздушной тревоги. Враг применяет тысячи ракет для уничтожения украинцев, военных и важных объектов инфраструктуры".

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Благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривается в ВСУ для внедрения по всей территории Украины".

Детали: Борзов сообщил, что в области продолжают укреплять систему обороны региона.

Он добавил, что тысячи винничан выполняют земельные работы по оборудованию фортификационных сооружений - "это сотни километров".

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Борзов отметил, что в области была обеспечена охрана системы критической инфраструктуры.

Все важные объекты охраняют выделенные наряды, силы и средства подразделений терробороны, полиции и СБУ.

Также в охране принимают участие добровольцы территориальных общин.

Темы: войнаоружиеВинницкая область
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