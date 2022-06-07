В Украине могут модернизировать ПВО по винницкому ноу-хау – Борзов
Глава Винницкой ОВА сообщил, что Вооруженные силы рассматривают модернизацию в системе ПВО по всей территории Украины по винницкому ноу-хау.
Источник: брифинг главы Винницкой ОВА Сергея Борзова
Прямая речь: "Все винничане часто слышат сирены воздушной тревоги. Враг применяет тысячи ракет для уничтожения украинцев, военных и важных объектов инфраструктуры".
Благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривается в ВСУ для внедрения по всей территории Украины".
Детали: Борзов сообщил, что в области продолжают укреплять систему обороны региона.
Он добавил, что тысячи винничан выполняют земельные работы по оборудованию фортификационных сооружений - "это сотни километров".
Борзов отметил, что в области была обеспечена охрана системы критической инфраструктуры.
Все важные объекты охраняют выделенные наряды, силы и средства подразделений терробороны, полиции и СБУ.
Также в охране принимают участие добровольцы территориальных общин.