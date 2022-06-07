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Обстрелы Харькова: один человек погиб, четверо ранены

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 17:36
последствия обстрела 7 июня, фото Харьковской областной прокуратуры

В результате обстрела россиянами Шевченковского района Харькова во вторник погиб мужчина, еще трое жителей получили ранения, а в результате обстрела Киевского района – ранен мужчина.

Источник: Офис генпрокурора, городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона

Дословно прокуратура: "7 июня 2022 года около 16:00 российские военные обстреляли Шевченковский район г. Харькова. От обстрела оккупантов погиб 56-летний мужчина. Еще трое мирных жителей ранены. Повреждены более 10 жилых домов и два административных здания".

"Также 7 июня 2022 года военные ВС РФ дважды обстреляли Киевский район г. Харькова. В 3:00 вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего домовладение полностью разрушено. Во время обстрела в 6:00 ранен 56-летний мужчина. Повреждены жилые дома и автомобиль".

Детали: Ранее во вторник городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела в одном из районов города погиб человек, еще трое ранены.

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Темы: Харьковвойна
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