Обстрелы Харькова: один человек погиб, четверо ранены

В результате обстрела россиянами Шевченковского района Харькова во вторник погиб мужчина, еще трое жителей получили ранения, а в результате обстрела Киевского района – ранен мужчина.

Источник: Офис генпрокурора, городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона

Дословно прокуратура: "7 июня 2022 года около 16:00 российские военные обстреляли Шевченковский район г. Харькова. От обстрела оккупантов погиб 56-летний мужчина. Еще трое мирных жителей ранены. Повреждены более 10 жилых домов и два административных здания".

"Также 7 июня 2022 года военные ВС РФ дважды обстреляли Киевский район г. Харькова. В 3:00 вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего домовладение полностью разрушено. Во время обстрела в 6:00 ранен 56-летний мужчина. Повреждены жилые дома и автомобиль".

Детали: Ранее во вторник городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела в одном из районов города погиб человек, еще трое ранены.