Премьер Болгарии: не будем давать Украине оружие, мы уже достаточно помогаем

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине, и поставлять оружие София не планирует.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Я не думаю, что каждые две недели мы должны снова поднимать эту тему. То, что мы сделали для Украины на уровне поддержки беженцев, на уровне средств... Мы дали все виды гуманитарной помощи, мы будем ремонтировать технику – боевые машины, мы поддержали все меры, когда речь идет о санкциях против России", – заявил Петков на пресс-конференции.

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"Мы сделали достаточно для того, чтобы болгарское государство их (украинцев) поддерживало, и будем продолжать", – подчеркнул он.

Напомним, еще в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет.

Накануне стало известно, что посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о поставках оружия – прежде всего гаубиц и ракетных систем советского образца.