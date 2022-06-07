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Оккупанты в зимней форме страдают от украинской жары - перехват СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 18:05

Служба безопасности Украины отмечает, что российские оккупанты страдают не только от украинских защитников, но и от жары - в своей утепленной форме.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Как свидетельствуют телефонные разговоры, перехваченные спецслужбой, наступление июня стало настоящим "сюрпризом" для захватчиков.

Они ведь рассчитывали захватить Украину еще в феврале и попали на нашу территорию в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.

Оккупант жалуется своему знакомому в России, что донимает жара и нехватка воды. На днях захватчики ждали замену для себя, но "в итоге х*й – сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.

Дословно оккупант: "Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть".

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Дословно СБУ: "Перефразируя старую песню, можем сказать: Оккупант, "бери шинель – иди домой!". Потому что окончательно "спечешься" на украинской земле".

Темы: СБУвойна
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