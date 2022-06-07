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Киев: несколько цехов ДВРЗ не подлежат ремонту после обстрела

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 19:15
ДВРЗ после обстрела, фото Эльдара Сарахмана, УП

После ракетных обстрелов Россией Дарницкого вагоноремонтного завода 5 июня несколько цехов не подлежат ремонту.

Источник: Укрзалізниця

Дословно: "Завод уже пережил одно возрождение: построенное в 1935 году, еще до Второй мировой войны, предприятие разрушили немецкие захватчики. Но уже в 1943 году началось его восстановление.

История повторяется: после ракет, выпущенных Россией, завод частично разрушен – несколько цехов уже не подлежат ремонту".

Детали: В Укрзалізниці отметили, что 87 лет завод ремонтировал и производил грузовые вагоны, в которых возили исключительно гражданскую продукцию: уголь, щебень, руду и т.д. В 2022 году планировалось освоить производство зерновозов для перевозки украинского урожая.

"Вместо этого Россия увидела в гражданском заводе угрозу и придумала фейк – там ремонтируется военная техника. Более полусотни иностранных и украинских СМИ своими глазами убедились – никакой военной техники на заводе не было", – заявили в "Укрзалізниці".

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Что предшествовало: 5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу (4 ракеты), но подчеркнули - никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет. Вечером "Укрзализныця" показала журналистам последствия ракетного удара по ДВРЗ. 

Член правления АО "Укрзалізниця" Евгений Шрамко сообщал, что в результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

Темы: КиеввойнаУкрзализныця
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