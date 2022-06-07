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Харьковщина: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых в результате обстрелов

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 19:32
Олег Синегубов, фото из Facebook

В результате обстрелов россиянами Харьковской области во вторник погибли по меньшей мере 3 человека, 6 получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается".

Детали: Синегубов призвал жителей Харьковской области по возможности оставаться в укрытиях, поскольку находиться на улицах очень опасно.

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Темы: Харьковская областьвойна
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