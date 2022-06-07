Часть Киевщины проверят на радиацию из-за россиян, вторгшихся из зоны отчуждения

В Киевской области на территории Иванковской территориальной общине проведут проверку на радиационное загрязнение из-за оккупантов, вторгшихся в Украину из зоны отчуждения.

Источник: Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

Дословно: "Вниманию жителей Иванковской территориальной общины.

Реклама:

В июне специалисты ГНТЦ ЯРБ по поручению Госатомрегулирования проведут радиационное обследование территорий Киевской области, находившихся во временной оккупации войсками РФ.

Учитывая, что техника российской армии совершила вторжение в Украину с территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы".

Детали: Местных с Иванковской ОТГ на чьих усадьбах находились оккупанты просят предоставить запрос на радиационное обследование.

ВИДЕО ДНЯ

Обследуются только территории, на которых было проведено разминирование.

Радиационное обследование будет бесплатным для жителей общины.

Даты проведения обследования объявят позже.