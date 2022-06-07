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Часть Киевщины проверят на радиацию из-за россиян, вторгшихся из зоны отчуждения

Мазуренко Алена Вторник, 7 июня 2022, 19:47
фото: ГНТЦ ЯРБ

В Киевской области на территории Иванковской территориальной общине проведут проверку на радиационное загрязнение из-за оккупантов, вторгшихся в Украину из зоны отчуждения.

Источник: Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

Дословно: "Вниманию жителей Иванковской территориальной общины.

В июне специалисты ГНТЦ ЯРБ по поручению Госатомрегулирования проведут радиационное обследование территорий Киевской области, находившихся во временной оккупации войсками РФ.

Учитывая, что техника российской армии совершила вторжение в Украину с территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы".

Детали: Местных с Иванковской ОТГ на чьих усадьбах находились оккупанты просят предоставить запрос на радиационное обследование.

Обследуются только территории, на которых было проведено разминирование.

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Радиационное обследование будет бесплатным для жителей общины.

Даты проведения обследования объявят позже.

Темы: ЧернобыльКиевская областьоккупация
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