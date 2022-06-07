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На Донбассе ВСУ отразили 11 атак, на двух локациях идут бои

Катерина ТищенкоВторник, 7 июня 2022, 21:55
На Донбассе ВСУ отразили 11 атак, на двух локациях идут бои
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили во вторник 11 вражеских атак, на двух локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 5 артиллерийских систем; 2 боевые бронированные машины; 13 единиц автомобильной техники; 3 склада с боеприпасами.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских сил.

Потери врага составляют: личного состава – 56, минометов – 1, АТТ – 12, топливозаправщиков – 1, специальная техника – 1.

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Во вторник оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, 6 получили ранения.

Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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