Минобороны Беларуси заявило об учениях по "переходу с мирного на военное время"

Минобороны Беларуси заявило о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-служба ведомства.

Минобороны Беларуси заявило, что начинает занятия по боевой готовности - "очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

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"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

О том, что стоит за такими заявлениями и при каких условиях Беларусь может отправить войска в Украину, ЕвроПравда пообщалась с белорусским военно-политическим обозревателем Ягором Лебядком.

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Полный разговор можно послушать на YouTube-канале "Европейской правды", или прочесть главное в материале Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси.