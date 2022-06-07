Европарламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Европейский парламент в своем докладе о влиянии агрессии РФ на политику безопасности и обороны ЕС, которая должна быть утверждена в среду, будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство.

Об этом во вторник заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", – заявил Маккалистер.

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По его словам, авторы доклада также рекомендуют обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы "укрепить способность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер".

Европарламентарий напомнил, что институция и раньше поддерживала увеличение эффективности общей политики ЕС по безопасности и обороне. Это еще больше обострилось в результате агрессии России против Украины.

В частности, авторы доклада предлагают следующие мероприятия:

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- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;

- скорейшее завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО;

- пересмотр Европейской политики соседства для оценки влияния российской агрессии на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;

- активное вовлечение Европарламента в надлежащую имплементацию общей внешней и безопасности политики и общей политики по безопасности и обороне;

- обеспечение общей политики безопасности и обороны ЕС надлежащими финансовыми ресурсами для повышения ее эффективности и надежности.

Напомним, в последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций к ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.

В то же время президент Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос о статусе кандидата на вступление в Евросоюз решится для Украины в ближайшие недели.

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