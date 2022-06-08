Россия платит за войну против Украины почти по 300 жизней солдат ежедневно – Зеленский
Среда, 8 июня 2022, 00:15
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля в Украине погибла уже 31 тысяча российских солдат, всего же погибает по 300 захватчиков ежедневно.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине.
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За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно.
И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого".