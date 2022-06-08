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Враг из минометов обстрелял Шосткинский район Сумской области

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 02:05
Враг из минометов обстрелял Шосткинский район Сумской области
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото с facebook Живицкого

7 июня российские захватчики произвели обстрелы Великописаревской, Юнаковской, Краснопольской общин и Шосткинского района Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам.

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После 15 был прилет из миномета по Краснопольскому району.

Почти в 23 рашиста начали бить из минометов по территориям Шосткинского района".

Детали: Все обстрелы россияне производили с территории РФ.

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Как сообщил Живицкий, по предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Темы: Сумская областьвойна
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