Враг из минометов обстрелял Шосткинский район Сумской области

последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото с facebook Живицкого

7 июня российские захватчики произвели обстрелы Великописаревской, Юнаковской, Краснопольской общин и Шосткинского района Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам.

После 15 был прилет из миномета по Краснопольскому району.

Почти в 23 рашиста начали бить из минометов по территориям Шосткинского района".

Детали: Все обстрелы россияне производили с территории РФ.

Как сообщил Живицкий, по предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.