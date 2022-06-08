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Свитолина стала амбасадором United24

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 02:44
Свитолина, фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбасадором фандрейзинговой платформы United24.

Источник: Офис президента (ОП), видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня (7 июня – ред.) посольством United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко, первым посольством United24, Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства".

Детали: Амбасадора представили во время видеоконференции.

В конце июля запланирована благотворительная игра первой ракетки мира Иги Свентек под патронатом Элины Светолиной.

Как сообщает ОП, за первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн. долларов.

Для справки: United24 – это фандрейзинговая платформа, задача которой – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.

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United24 собирает деньги на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

Средства поступают на счета Нацбанка.

По состоянию на 4 июня через платформу было собрано $51 330 630.

Потрачено с 5 мая по 3 июня на оборону и разминирование $37 532 174, на гуманитарную и медицинскую помощь – $906 856. Текущий баланс United24 – $3 714 597.

Темы: Зеленскийспортвойнаденьги
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