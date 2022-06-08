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Каждые 5 минут в Украине уничтожают одного оккупанта – Братчук

Елена РощинаСреда, 8 июня 2022, 07:37

Вооруженные силы Украины на южном направлении нанесли четыре удара артиллерией и авиацией по враждебным позициям российской армии.

Источник: пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук

Прямая речь: "Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.

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На южном направлении украинские вооруженные силы нанесли 4 удара артиллерией и авиацией по враждебным позициям. Уничтожены несколько единиц боевой техники, склады с боеприпасами и определенное количество личного состава. Потери врага еще уточняются".

Детали: В свою очередь, корабли ЧФ РФ пытаются добиться доминирования в Черном море и установления контроля над его северо-западной частью.

Также российские военные проводят мероприятия по укреплению обороноспособности острова Змеиный, добавил Братчук.

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"На этом фоне очень оптимистично выглядят предложения наших союзников и партнеров усилить береговую оборону Украины противокорабельными ракетами и разными видами вооружения", – сказал он.

По словам Братчука, "каждые 5 минут в Украине уничтожают минимум одного оккупанта".

Темы: войнаЧерное мореОдессаОдесская область
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