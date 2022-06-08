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Белорусы тренируются создавать ударные группировки – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 8 июня 2022, 08:41

Белорусские военные будут до 11 июня тренироваться создавать ударные группировки и грузить их для отправки вблизи границы Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке за утро 8 июня

Дословно: На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в Вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений".

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Темы: Беларусьвойна
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