Белорусы тренируются создавать ударные группировки – Генштаб ВСУ

Белорусские военные будут до 11 июня тренироваться создавать ударные группировки и грузить их для отправки вблизи границы Украины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке за утро 8 июня

Дословно: На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 года в Вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений".