В Киеве вернули плату за парковку, нарушителей будет забирать эвакуатор – КГВА

Городские власти столицы предупредили водителей, что в городе вернули плату за парковку и что неправильно припаркованные машины будут забирать на штрафплощадку.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "В Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена ​​оплата за парковку. Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная".

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Детали: Чиновник добавил, что в Киеве увеличивается количество нарушений ПДД и парковки. Поэтому припаркованные с нарушением автомобили будут эвакуировать на штрафплощадку.

Оплатить за парковку можно через приложение "Киев цифровой".

По словам Поворозника, на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными – только через приложение.

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Во время воздушной тревоги инспекторы не имею права штрафовать водителей.

Замглавы КГГА также призвал водителей пропускать машины с гуманитарной помощью, полиции, "скорой" и спасателей.