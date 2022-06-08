Украина арестовала активы близкого к Путину производителя бетона

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с полицией и СБУ арестовали и передали в управление АРМА активы предприятия – резидента России на сумму 2 млрд гривен.

Источник: пресс-службы Офиса ГПУ, СБУ

Дословно: "Установлено, что на территории столичного региона осуществляет деятельность предприятие, которое производит изделия из бетона, газобетона, а также поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов. Конечным владельцем этого предприятия является гражданин РФ, входящий в ближайшее окружение президента РФ".

Днтали: СБУ установила, что основной собственник является спонсором предвыборной кампании провластной партии РФ. К тому же возводит жилье для сотрудников ФСБ и российской армии.

Во избежание международных санкций и чтобы поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки, но безрезультатно.

В ходе следствия были арестованы корпоративные права этого предприятия в виде уставного капитала в размере более 437 млн ​​грн, недвижимое и движимое имущество ориентировочной стоимости 1,5 млрд грн, денежные средства на счетах на общую сумму свыше 104 млн грн. В настоящее время это имущество передано в управление АРМА.

Напомним: Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений возобновило продажу арестованного имущества через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ").