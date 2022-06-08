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Российские коммунисты решили забрать у жены Зеленского крымскую квартиру

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 11:36
Российские коммунисты решили забрать у жены Зеленского крымскую квартиру
Елена Зеленская. Фото ОПУ

В Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать ущерб Донбассу за счет активов украинских чиновников в России" – в частности забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.

Источник: российское пропагандисткое издание "РИА Новости" со ссылкой на запрос депутата Госдумы коммуниста Сергея Обухова в правительство и СК

Детали: Обухов в своем запросе напомнил, что "у жены Зеленского… есть квартира стоимостью до 100 млн рублей рядом с Ливадийским дворцом в Крыму".

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Депутат Госдумы также предлагает проверить информацию, что элитная подмосковная недвижимость "может принадлежать Наевой Н. М., чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с женой командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева".

Предыстория: 

  • Елена Зеленская купила квартиру площадью 129,8 кв. метра в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
  • Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
  • В 2019 году Reuters сообщал, что Елена Зеленская купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка. Издание отмечало, что супруги продают эту квартиру.
  • Тогда в штабе Зеленского заверяли, что квартира была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминалось.
  • Позже "Крым.Реалии" сообщили, что крымская квартира жены президента Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.

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Темы: РосcияКрымнедвижимость
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