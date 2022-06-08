Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские коммунисты решили забрать у жены Зеленского крымскую квартиру

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 11:36
Елена Зеленская. Фото ОПУ

В Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать ущерб Донбассу за счет активов украинских чиновников в России" – в частности забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.

Источник: российское пропагандисткое издание "РИА Новости" со ссылкой на запрос депутата Госдумы коммуниста Сергея Обухова в правительство и СК

Детали: Обухов в своем запросе напомнил, что "у жены Зеленского… есть квартира стоимостью до 100 млн рублей рядом с Ливадийским дворцом в Крыму".

Депутат Госдумы также предлагает проверить информацию, что элитная подмосковная недвижимость "может принадлежать Наевой Н. М., чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с женой командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева".

Предыстория: 

  • Елена Зеленская купила квартиру площадью 129,8 кв. метра в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
  • Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
  • В 2019 году Reuters сообщал, что Елена Зеленская купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка. Издание отмечало, что супруги продают эту квартиру.
  • Тогда в штабе Зеленского заверяли, что квартира была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминалось.
  • Позже "Крым.Реалии" сообщили, что крымская квартира жены президента Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.

Темы: РосcияКрымнедвижимость
Главное сегодня

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

фотоНардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

документСуд запретил "Оппозиционный блок"

Все новости...
Росcия
Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, которое ранее поставляли западные производители
В России загорелся очередной военкомат, поджигателей не нашли
Главный раввин Москвы покинул РФ после требования режима поддержать войну в Украине
Последние новости
23:25
С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага
23:24
Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
23:05
фотоНа киевском вокзале будут проверять пассажиров и чемоданы через металлоискатели
22:49
Президент Финляндии утверждает, что Эрдоган уверял его в поддержке вступления в НАТО
22:40
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
22:29
"С уважением к детям". Что рассказывают украинцы о школах за границей
22:24
Экономические новости 8 июня: чем закончились переговоры РФ-Турция в Анкаре, Мегабанк выводят с рынка
22:22
ВИДЕОАмериканский бизнес подтверждает, что санкции против РФ нужно усиливать
22:15
Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов
22:11
Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса
Все новости...