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Россияне убили 5 жителей Харьковщины, ранили еще 12-х, попали в супермаркет

Елена РощинаСреда, 8 июня 2022, 12:45
Россияне убили 5 жителей Харьковщины, ранили еще 12-х, попали в супермаркет

За минувшие сутки в Харьковской области погибли пять человек, ранения получили ,12 гражданских лиц получили ранения, в городе Харьков повреждены дома и супермаркет.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 8 июня, Telegram Объектив Харьков

Детали: Россияне продолжили обстрелы Харькова и области из артиллерии и РСЗО.

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Во вторник днем ​​и ночью оккупанты обстреливали Шевченковский и Индустриальный районы Харькова, повреждены жилые дома, админпомещения и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения.

В целом по г. Харькову за сутки 1 человек погиб, 6 получили ранения.

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В Харьковском районе обстреляны с. Циркуны, с. Черкасская Лозовая, пгт Слатино, повреждены частные дома. В Черкасской Лозовой 2 человека погибли, 3 – ранены.

В Чугуевском районе под удар попало с. Лебяжье. Там из-за обстрелов произошли пожары в частном домовладении.

В с. Коробочкино из-за попадания снарядов произошли пожары в частных домах, есть 1 погибший и 1 раненый.

Также в Печенегах в результате обстрела 1 человек погиб, 2 получили ранения.

Кроме того, утром в среду 8 июня россияне обстреляли Салтовку в Харькове, два человека получили осколочные ранения.

Минобороны РФ в сводке 8 июня заявило, что в районе Харькова россияне ударили ракетами по "бронетанковому заводу", а также по батарее РСЗО "Ураган". 

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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