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Глава МИД Турции назвал реалистичным план "зернового коридора" в Черном море

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 13:07

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичным план ООН по созданию коридора в Черном море для возобновления вывоза украинского зерна и выступил за переговоры по этому вопросу с участием всех сторон.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Касаясь вопроса поставки зерна из портов Украины, турецкий министр отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны совместно открыть путь для поставок", - сказал министр.

По словам турецкого министра, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море. Лавров в свою очередь потребовал разминирования Украиной вод у портов.

Также Чавушоглу заявил, что завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества.

По его словам, заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.

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"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса (между РФ и Украиной), чем еще несколько недель назад", - пояснил министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить заверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении.

Россия в свою очередь заявляет, что готова пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты" и в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не собираются рассматривать такие уступки.

Темы: ТурцияРосcияУкраина
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